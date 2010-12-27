"Ратник - 2" станет козырем России в военных операциях ХХI века

Главное отличие военной экипировки "Ратник - 2" от предшественников заключается в ее сетецентрических возможностях и увеличении пропускной способности системы обмена данными, отмечают эксперты.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", гендиректор ЦНИИточмаша Дмитрий Семизоров назвал цену военной экипировки "Ратник - 2". Базовая стоимость комплекта с оружием составляет 200 тысяч рублей, а французский аналог стоит порядка 200 тысяч долларов.



По словам главного редактора журнала "Экспорт вооружений" Андрея Фролова, один военный комплект во Франции стоит 50 тысяч долларов, что дороже, чем в России, но не на порядки. Цену российского комплекта эксперт объяснил комплектацией и наличием либо отсутствием электронных компонентов.



Эксперт отмечает, что экипировку привыкли мерить по по удобству ношения и защищенности, но сегодня это далеко не самый главный критерий.



Главным же критерием он назвал возможность военных взаимодействовать в электронном и кибернетическом пространстве со своими партнерами и командирами, что предполагает принцип так называемой сетецентрической войны.



В ЦНИИточмаше российских военных планируют обеспечить "Ратником - 2" к 2020 году, а в настоящее время в войска поставлено уже более 200 тысяч комплектов.