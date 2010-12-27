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"Ратник - 2" станет козырем России в военных операциях ХХI века
Сегодня, 19:08
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TretyakovaS
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"Ратник - 2" станет козырем России в военных операциях ХХI века

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Главное отличие военной экипировки "Ратник - 2" от предшественников заключается в ее сетецентрических возможностях и увеличении пропускной способности системы обмена данными, отмечают эксперты.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", гендиректор ЦНИИточмаша Дмитрий Семизоров назвал цену военной экипировки "Ратник - 2". Базовая стоимость комплекта с оружием составляет 200 тысяч рублей, а французский аналог стоит порядка 200 тысяч долларов.

По словам главного редактора журнала "Экспорт вооружений" Андрея Фролова, один военный комплект во Франции стоит 50 тысяч долларов, что дороже, чем в России, но не на порядки. Цену российского комплекта эксперт объяснил комплектацией и наличием либо отсутствием электронных компонентов.

Эксперт отмечает, что экипировку привыкли мерить по по удобству ношения и защищенности, но сегодня это далеко не самый главный критерий.

Главным же критерием он назвал возможность военных взаимодействовать в электронном и кибернетическом пространстве со своими партнерами и командирами, что предполагает принцип так называемой сетецентрической  войны.

В ЦНИИточмаше российских военных планируют обеспечить "Ратником - 2" к 2020 году, а в настоящее время в войска поставлено уже более 200 тысяч комплектов.

Теги: новости россии , новости экономики , ратник 2
Категории: Новости России

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