В Роспотребнадзора рассказали, соответствует ли вода в водопроводной сети нормативам

Около 2,7% проб не соответствовали нормативам.

Качество воды в водопроводных станциях "Водоканала" соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу по итогам исследования.

Специалисты отобрали 21 пробу по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходах из станций водоподготовки перед подачей в распределительную сеть, 17 проб по паразитологическим показателям и 10 проб по вирусологическим показателям.

Кроме того, исследования также проходила вода из непосредственно распределительной сети. В этом случае нормативам соответствовали 97,3% проб.

В Роспотребнадзоре провели почти 1800 исследований атмосферного воздуха в 74 мониторинговых точках города. Превышений важных показателей не было зафиксировано. Аналогичная ситуация с радиологическим фонов в Петербурге.

Фото: Piter.tv