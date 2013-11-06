Влюбленные отравились китайскими грибами в петербургском ресторане

Весь день молодой человек мучился от рвоты, болей в животе, диареи, высокой температуры и давления.

Для петербургской пары романтический вечер закончился госпитализацией. Влюбленные отравились древесными грибами в китайском ресторане. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города на Неве.

Инцидент произошел 10 октября прошлого года. Молодой человек пригласил спутницу в ресторан китайской кухни, расположенный в Кировском районе. Мужчина заказал салат из древесных грибов, рыбу в соусе Гансоу, жареные пельмени с говядиной, свинину в кисло-сладком соусе, две жареные пампушки и чай масала. На следующий день горожанину нужно было лететь в командировку. Однако поездка сорвалась, потому что мужчине стало плохо.

Весь день молодой человек мучился от рвоты, болей в животе, диареи, высокой температуры и давления. Он вызвал "скорую" и поехал в больницу. Там у него диагностировали острую кишечную инфекцию.

Пострадавший попросил суд возместить понесенный ущерб: материальный и моральный. В ходе экспертизы выяснили, что в ресторане не было испорченных продуктов. В итоге суд отказал в удовлетворении его исковых требований.

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Фото: Pxhere