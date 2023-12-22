В Севкабеле проходит выставка "Как спасти красоту. Парикмахерское искусство и уход за телом в СССР. 80-ые годы"

29 февраля все экспонаты выставят на народный аукцион.

В Севкабеле с 10 по 29 февраля в галерее Cabinet Abstract проходит выставка "Как спасти красоту. Парикмахерское искусство и уход за телом в СССР. 80-ые годы" от резидентов пространства — мастерской S/T.

Экспозиция включает в себя винтаж-объекты: знаменитую опасную бритву, ленинградскую тушь для ресниц и бровей от фабрики "Грим", одеколоны "Тройной" и "Версия", бигуди и другие предметы гигиены и быта советского человека.

Основная идея выставки — показать, что красота была всегда. Мы сами составляли каталог, на протяжении трех месяцев собирали бьюти-объекты из 80-х, а также статьи, комментарий людей о том, как они раньше за собой ухаживали. Есть очень много параллелей с настоящим. Например, у нас представлены патчи от жирности кожи. Сейчас существует один очень популярный корейский бренд, который взял именно их за основу своей продукции. Хотя это разработка СССР. София, сотрудница мастерской S/T

На выставке также можно купить пластинки советских исполнителей и специальный буклет, рассказывающий об истории парфюмерной фабрики "Северное сияние" и содержащий статьи о красоте. Например, в одной из них говорится о способах укладки волос в СССР, которые лучше не повторять. В ней описывается, как женщины использовали муку вместо сухого шампуня, наносили на голову хозяйственное мыло и даже сушили локоны в духовке.

Отметим, что 29 февраля в мастерской S/T пройдет аукцион, на котором все желающие смогут выкупить экспонаты, представленные в галерее.

Материал подготовила Анна Гибова для Piter.tv

Фото: Piter.tv (Анна Гибова)