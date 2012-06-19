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В Капелле Петербурга с 1 по 14 июня пройдет выставка "О главном. О семье"
Сегодня, 18:15
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В Капелле Петербурга с 1 по 14 июня пройдет выставка "О главном. О семье"

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Более 100 авторов расскажут свои истории о мамах и папах разных культур и национальностей.

С 1 по 14 июня в Белом зале Капеллы Санкт-Петербурга пройдет большая международная фотовыставка "О главном. О семье". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. 

Экспозицию откроют в День защиты детей. Посетителям расскажут о семейных ценностях. На выставке можно будет увидеть два больших фотопроекта, посвященных матерям и отцам: "Мой гений, мой ангел, мой друг" и  "В тени большого света".

Горожане увидят около 150 работ, каждая из которых расскажет о  важной роли обоих родителей в жизни ребенка. Отметим, что авторами проекта стали фотографы со всего мира. 

Центром экспозиции станет арт-объект от художника-декоратора Веры Белоусовой. Двухметровое сердце, как символ большой любви, украсит выставку своим мерцающим светом.

Пресс-служба Капеллы Санкт-Петербурга

Торжественная церемония открытия состоится 1 июня в 19 часов. Вход бесплатный. В день открытия творческая команда "Soltanova_project" проведет для малышей мастер-класс в технике папье-маше от художницы Лосевой Марии. Кроме того, гости смогут насладиться классической музыкой от квартета Капеллы "Viva Muse".

Фото: Капелла Санкт-Петербурга

 

 

 

 

Теги: анонс, вера белоусова, выставка, выставка о семье, искусство, куда сходить, культура, традиционные ценности
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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