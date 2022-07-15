Во Фрунзенском районе открылась выставка о жизни поэта-имажиниста Анатолия Мариенгофа

В Центральной районной библиотеке им. А. П. Чехова открылась выставка "Все тот же Шекспир …" Анатолий Мариенгоф по материалам архива Нины Ольхиной". Piter.tv посетил экспозицию и готов поделиться интересными фактами о жизни русского поэта-имажиниста XX века.

Выставка приурочена к 125-летнему юбилею Мариенгофа, и потому основной акцент сделан на биографию писателя. Хронологически представлены его фотографии с самого детства. Обозначены основные жизненные этапы деятеля искусства, города, в которых Анатолий Мариенгоф жил и занимался творчеством. Представлены и цитаты, выдержки из рукописей, отражающие отношение Мариенгофа к различным жизненным ситуациям, через которые можно отследить состояния писателя в определенные периоды его жизни.

Анатолий Мариенгоф родился в Нижнем Новгороде и при первой же возможности переехал в Пензу, рассказала куратор выставки Марина Яковлева. Он считал, что имажинизм, как литературное течение, зародился именно в Пензе. Там же был издан первый имажинистский сборник поэта на деньги отца. Литературное направление отличалось тем, что его последователи считали, что образ важнее содержания. Куратор отметила, что некоторое время имажинистам симпатизировала советская власть, и поощряла последователей этого направления.

Это не какие-то официальные фотографии. Это фотографии семейного архива Нины Ольхиной. Они вместе отдыхали с Мариенгофом и Анной Борисовной [прим. Никритиной - женой Мариенгофа]. Марина Яковлева, куратор выставки.

Название выставки основано на надписи Мариенгофа, которую он оставил на своей дарственной книге "Всё тот же Шекспир…" Так Мариенгоф как бы иронично предположил, что, вероятно, уже надоел "любимой актрисе" Нине Ольхиной своими рукописными подарками. Во фразе также мог быть отражён тот факт, что Шекспир и Чехов были любимыми писателями Мариенгофа. Интересно то, что Нина Ольхина считалась их дочерью, хотя их не связывали родственные узы, и она не была официально удочерена. Знакомство Никритиной и Ольхиной состоялось на репетиции "Бесприданницы" по пьесе А. Н. Островского. Именно Ольхина после смерти родителей сохранила, отсортировала и передала в Центральный архив ценные рукописи, книги и фотографии.

Еще один этап, который нашел отражение в выставке — дружба с Сергеем Есениным, которая началась в 1918 году. Какое-то время поэты жили вместе и даже имели общий бюджет. Тесный союз якобы "разрушил" Мариенгоф своей женитьбой. Но на самом деле первым женился как раз-таки Есенин. В 1923 году произошла ссора Мариенгофа со своим товарищем, и до декабря 1925 года писатели так и не успели помириться.

После смерти Есенина Мариенгоф фактически остаётся в одиночестве. В 1929 году выходит его последняя напечатанная книга стихов, которая также представлена на выставке – "Новый Мариенгоф". После этого Мариенгофа не печатают. Сменилось время, сменилась власть, сменилось поколение. На Мариенгофа был наложен тогда некий запрет. Репрессиям подверглись очень многие писатели того времени.

Во время визитов в Москву Мариенгоф писал сценарии к кинофильмам. Из-под его пера вышло порядка десяти сценариев, а фильмов по ним снято было гораздо меньше, афиша к одому из них также представлена на выставке.

Помимо самой выставки, которая будет работать до 9 сентября, в Центральной районной библиотеке им. А. П. Чехова проводятся и экскурсии, посвященные Мариенгофу.

Расписание экскурсий на июль:

19.07. – 15:00

21.07. – 13:00

25.07. – 16:00

27.07. – 12:00

30.07. – 14:00



Вход свободный.

Адрес: ул. Турку д. 11, корпус, станция метро "Международная"

Материал подготовила Анна Бондаренко для Piter.tv