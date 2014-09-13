"Технотранс" и белорусские партнеры подписали контракты на сумму свыше 3 млрд рублей в рамках строительства Высоцкого зернового терминала

В дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) компания "Технотранс" в лице генерального директора Виктора Чуйкина заключила серию соглашений с резидентами Республики Беларусь, задействованными в реализации ключевого инфраструктурного проекта — Высоцкого зернового терминала, расположенного в Ленинградской области. Общая сумма подписанных контрактов составила 3 млрд рублей. Церемония подписаний состоялась на территории строящегося объекта в присутствии Чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь Александра Рогожника и Генерального консула Беларуси в Санкт-Петербурге Николая Рогожника.

Холдинг "Белорусская цементная компания" стал одним из ключевых партнеров проекта, подписав соглашение на 350 млн рублей о поставке железобетонных конструкций для терминала с доставкой железнодорожным транспортом при участии Белорусской железной дороги.

С белорусской компанией ООО "Агростиль" заключен договор на 1,5 млрд рублей, предусматривающий выполнение бетонных работ, монтаж металлоконструкций и технологического оборудования зернового терминала. Дополнительно подписано соглашение на 350 млн рублей на строительство морского причала в порту Высоцк в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации.

Еще одним участником проекта стало ООО "ПРОТОС", которое займется изготовлением и поставкой 3 250 тонн металлоконструкций на общую сумму 1 млрд рублей, включая разработку проектной документации. Высоцкий зерновой терминал — стратегический объект, направленный на увеличение экспортного потенциала России. Привлечение белорусских подрядчиков подтверждает устойчивое развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Первый этап "Высоцкого зернового терминала" предполагает строительство морского перегрузочного терминала с двумя причалами для судов с осадкой до 11,9 м и грузоподъемностью до 57 тыс. тонн. Проектная пропускная способность зернового терминала — 4 млн тонн в год (в том числе экспорт — 3,5 млн тонн в год, импорт — 0,5 млн тонн в год). Проект предполагает создание более 300 рабочих мест на территории Выборгского района Ленобласти.

В рамках первой очереди строительства компанией "Технотранс" выполнено строительство причала для грузовых судов, инфраструктура для железнодорожного транспорта, обеспечивающего прибытие и убытие основного объема грузов, а также установлены силосные склады, транспортное оборудование, грузоподъемные машины. Ведутся работы по углублению фарватера, которые осуществляются в условиях сложного рельефа местности, включая наличие уклона в 10 метров.

Для справки:

ООО "Технотранс" является одним из крупнейших собственников вагонов-зерновозов в РФ, реализует инфраструктурный проект "Высоцкий зерновой терминал" на территории Выборгской района Ленинградской области. Этот проект включен в схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта, а также в федеральный проект "Развитие опорной сети морских портов" национального проекта "Эффективная транспортная система".