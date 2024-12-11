В фитнес-клубе на Свердловской набережной 19-летний петербуржец сломал нос мужчине из-за занятого тренажера

Администратор нажал кнопку тревожной сигнализации.

Петербургские росгвардейцы задержали молодого человека, который не поделил с мужчиной тренажер в спортзале и ударил его по лицу. Об этом рассказала пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО.

Инцидент произошел 2 марта в фитнес-клубе на Свердловской набережной. Молодой человек подошел к одному из тренажеров и начал настраивать его под себя, меняя вес для своей тренировки. В этот момент к нему подошел 44-летний мужчина, который уже занимался на этом тренажере, он вновь установил на спортивном инвентаре оптимальную для себя нагрузку и занял его.

Это вывело 19-летнего спортсмена из себя, и после непродолжительной словесной перепалки он ударил мужчину в лицо. Пострадавший сообщил о произошедшем персоналу спортзала. Администратор нажал кнопку тревожной сигнализации.

Прибывший наряд Росгвардии и задержал нападавшего. Росгвардейцы доставили задержанного в 52 отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Пострадавшему мужчине потребовалась медицинская помощь. Он был госпитализирован в больницу, где у него диагностировали перелом носа.

Фото и видео: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО