Ночью на выходных в Ленобласти возможны заморозки до -1 градуса

А самым холодным днём станет суббота, западный ветер, пусть и не сильный, не даст прогреться воздуху.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что ночью на выходных в Ленинградскую область могут прийти заморозки. Уже сегодня, 26 мая, температура воздуха будет до +15…+17 градусов.

Основное опасное явление, которое ждём в выходные дни, это заморозки в ночь на воскресенье. Снова погоду определяет антициклон, будет тихо и малооблачно, поэтому в середине ночи 28 мая местами по Ленинградской области, да и в соседних областях вероятны заморозки в воздухе и на почве до -1 градуса. Александр Колесов, синоптик

Днем в воскресенье снова станет теплее, и не только в Петербурге, но и на большей части Ленобласти, температура повысится до +20 градусов.

А самым холодным днём станет суббота, западный ветер, пусть и не сильный, не даст прогреться воздуху. Поэтому днем максимальная температура в Санкт-Петербурге всего +13…+15 градусов, в середине дня пройдёт кратковременный дождь.

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