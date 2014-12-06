Спектакль "Варшавская мелодия"

Постановку покажут в театре "Приют комедианта" 7 июня. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Он — бывший солдат, который теперь получает высшее образование и изучает виноделие. Она — студентка консерватории, польская певица и будущая знаменитость. Случайное знакомство приводит к большой любви. Их союз мог быть счастливым, но в СССР есть закон, запрещающий браки с иностранцами… Это трогательная история любви, разделенной законом, это история о сломанных судьбах и разрушенных надеждах. Но у героев будет шанс воссоединиться.

Постановка Виталия Любского, художественное оформление и костюмы Юлии Асташкиной и Марии Горошко.

Фото: pkteatr.ru