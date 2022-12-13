В Ленобласти мужчина соврал об изнасиловании дочери возлюбленной, чтобы вызвать ревность

В итоге в деле разбирается полиция.

В Выборгском районе Ленобласти в семье развернулись события, как в мелодраме. Дочка соврала матери о беременности, а сожитель – об изнасиловании падчерицы. В итоге в деле разбирается полиция. Об этом стало известно Piter.tv.

Ранним утром 2 марта в полицию позвонил 36-летний житель Выборгского района, который сообщил, что изнасиловал дочку сожительницы. Прибывшие полицейские установили, что мужчина живёт с 37-летней женщиной и её 16-летней дочкой. Девочка в конце декабря заявила, что якобы беременна, и что её изнасиловал мужчина, в семье которого она работала няней. Также несовершеннолетняя неоднократно говорила матери о своей симпатии к отчиму.

Около четырех часов утра 2 марта подвыпивший мужчина во время конфликта с возлюбленной решил позвонить в полицию и оговорить себя, так как знал, что она ревнует его к своей дочери.

Девочку обследовали в больнице: телесных повреждений, повреждений половых органов и беременности нет. Мужчина, которого оговорила девочка, факт изнасилования отрицает. Проводится проверка.

Фото: Piter.tv