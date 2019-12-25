В Петербург 4 октября придут сильные дожди и ветер

Дожди подойдут к Санкт-Петербургу в начале ночи 4 октября, и осадков будет много.

Завтрашний штормовой циклон уже сформировался над Северным морем и начинает движение на юг Балтики. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Дожди подойдут к Санкт-Петербургу в начале ночи 4 октября, и осадков будет много. Ночью ожидаются сильные дожди, днём дожди будут идти временами. Максимальный подъем уровня воды за 161 см ожидается в районе 15:00 – 16:00.

Усиление западного, северо-западного ветра на акватории Финского залива начнется в начале дня. К Петербургу наиболее сильный северо-западный ветер до 15-20 м/с, местами 25 м/с придет в середине дня, ориентировочно в 12:00 – 15:00, на Ладожское озеро – во второй половине дня.

Уже утром 5 октября даже при дожде в Петербурге может быть до +15 градусов, но после обеда температура начнет снова быстро понижаться.

Фото: Piter.tv