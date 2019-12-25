Борт, вылетевший из Петербурга в Уфу, вернулся в Пулково

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку из-за возвращения самолета в Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Борт авиакомпании "Россия", который вылетел в Уфу, 4 ноября отправился обратно в петербургский аэропорт. Причина случившегося устанавливается.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.
Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
По данным tg-канала "Mash на Мойке", произошла внештатная ситуация. Была объявлена готовность аварийно-спасательной команды воздушной гавани.
Ранее мы рассказывали о том, что лобовое стекло треснуло в самолете по пути из Петербурга в Махачкалу.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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