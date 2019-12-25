Борт, вылетевший из Петербурга в Уфу, вернулся в Пулково

Была объявлена готовность аварийно-спасательной команды воздушной гавани.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку из-за возвращения самолета в Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Борт авиакомпании "Россия", который вылетел в Уфу, 4 ноября отправился обратно в петербургский аэропорт. Причина случившегося устанавливается.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

По данным tg-канала "Mash на Мойке", произошла внештатная ситуация. Была объявлена готовность аварийно-спасательной команды воздушной гавани.

Ранее мы рассказывали о том, что лобовое стекло треснуло в самолете по пути из Петербурга в Махачкалу.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)