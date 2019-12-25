  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Борт, вылетевший из Петербурга в Уфу, вернулся в Пулково
Сегодня, 8:20
196
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Борт, вылетевший из Петербурга в Уфу, вернулся в Пулково

0 0

Была объявлена готовность аварийно-спасательной команды воздушной гавани.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку из-за возвращения самолета в Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

Борт авиакомпании "Россия", который вылетел в Уфу, 4 ноября отправился обратно в петербургский аэропорт. Причина случившегося устанавливается. 

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. 

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 

По данным tg-канала "Mash на Мойке", произошла внештатная ситуация. Была объявлена готовность аварийно-спасательной команды воздушной гавани. 

Ранее мы рассказывали о том, что лобовое стекло треснуло в самолете по пути из Петербурга в Махачкалу. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: пулково, уфа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии