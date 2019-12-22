С 4 июля на Госуслугах можно оформить паспорт болельщика

Он оформляется один раз.

В России, несмотря на протест спортивных болельщиков, все-таки ввели Fan ID. В СПб ГКУ "МФЦ" с 4 июля начали принимать заявление на получение персонифицированного электронного документа.

Наличие Fan ID обязательно не только для болельщиков на всех крупных спортивных соревнованиях, но и для участников соревнований, организаторов, сотрудников СМИ. Он понадобится при покупке билета, посещении матча.

Для оформления требуется личный кабинет на портале Госуслуг. Там нужно заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Подать заявление самостоятельно могут люди старше 14 лет. Оформить документ для детей младше 14 лет, недееспособных граждан могут родители или законные представители в своем личном кабинете. Присутствие этих категорий в МФЦ для идентификации не требуется.

После подачи заявления придется подтвердить личность владельца в МФЦ. При себе нужно иметь паспорт, для ребенка до 14 лет — свидетельство о рождении. На услугу можно как записаться предварительно, так и не записываться.

Карта болельщика оформляется 1 раз и остается в личном кабинете.

На данный момент Fan ID понадобится для посещения домашних матчей Российской Премьер-лиги на стадионах в пяти городах: Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи. С 1 декабря 2022 года она понадобится для посещения всех матчей. До конца года к использованию системы подключатся Москва, Санкт-Петербург, Химки, Грозный, Краснодар, Оренбург, Воронеж.

Фото: Piter.tv