Первые заморозки и осадки почти не повлияли на плодовитость белых, подберёзовиков, опят, груздей и горькушек.

В лесах Ленобласти по-прежнему много грибов: белых, подберёзовиков, опят, груздей и горькушек. Любители грибов рассказывают об урожае в соцсетях.

На странице "Грибы и грибники в СПб" рассказали, что в лесу Лужского района можно найти много моховиков. Боровики взрослые, а млечники совсем молодые, подойдет для засола.

Просто пошли погулять вокруг озера. И вдруг неожиданно, за 2 часа, на двоих 72 польских, 3 белых. Были очень удивлены таким подарком от леса. поделилась пользователь сети Елизавета Юргина результатами прогулки под Лугой

Фото: Вконтакте / Грибы и грибники СПб