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Девятиклассник подозревают в ограблении женщины в Красном Селе
Сегодня, 9:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Девятиклассник подозревают в ограблении женщины в Красном Селе

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Применив физическую силу, у женщины отобрали телефон и деньги.

В Красном Селе школьника задержали по подозрению в ограблении женщины. Об этом стало известно Piter.tv.

Около 3:00 5 февраля двое неизвестных, применив физическую силу, отобрали у 39-летней женщины мобильный телефон и 2500 рублей. Было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении данного преступления 7 февраля был задержан девятиклассник. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Петербурге у пенсионерки украли смартфон и списали с него 700 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: грабеж, красное село
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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