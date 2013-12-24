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В июле вход на станцию метро "Петроградская" вновь ограничат
Сегодня, 16:10
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В июле вход на станцию метро "Петроградская" вновь ограничат

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На станции будут ремонтировать эскалатор.

В июле вход на станцию метро "Петроградская" вновь ограничат. Об этом телеканал "Санкт-Петербург" узнал в пресс-службе городской подземки.

Накануне станция вновь начала работать без ограничений, однако, как оказалось, не насовсем. На "Петроградской" будут ремонтировать еще один эскалатор с 6 июля. Без ограничения пассажиропотока работы провести не удастся. Они будут длиться несколько месяцев.

Напомним, на протяжении двух месяцев по рабочим дням с 07:45 до 10:45 вход в вестибюль был закрыт, с 17:00 до 19:30 часов вход в вестибюль был ограничен.

Фото: Piter.TV

Теги: метро, петроградская, ремонт, эскалатор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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