В Шушарах бабушка ограбила магазин

В продуктовом магазине женщина украла деньги из кассы и жвачку

В Шушарах подвергся краже продуктовый магазин. На видео видно, как после ухода продавца из торгового зала, женщина задумала добраться до содержимого кассы, но первым делом она решила прихватить жвачку.

Пользователи придерживаются мнения, что для воришки, скорее всего, это был дебют, так как она очень долго не решалась совершить задуманное. Рядом с ней, по всей видимости, находился ее сообщник, который не попал в поле зрение камеры видеонаблюдения. Пожилая женщина, поправляя берет, чтобы скрыть лицо, несколько раз попыталась рукой залезть под прилавок, но лишь уронила все содержимое, что стояло сверху. Где в этот момент находился продавец не известно, но в ее отсутствие бабушка набралась смелости, зашла за прилавок, забрала кассу и скрылась в неизвестном направлении.

Сколько составил куш воровки не сообщается. По мнению пользователей, кто-то заставил женщину украсть кассу. Ведутся поиски.

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