В России производителей могут обязать утилизировать 100% упаковки

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который с 2022 года обязывает производителей товаров утилизировать 100% упаковки после утраты ее потребительских свойств. Об этом сообщает ТАСС.

"Законопроектом предусматривается увеличение нормативов утилизации. Так, для упаковки нормативы утилизации устанавливаются равными 100%, а для товаров предусмотрено ежегодное увеличение не менее чем на 10%", - говорится в сообщении.

По словам Андрея Кутепова, в настоящее время производители должны утилизировать от 10% до 45% упаковки. Он считает, что этого недостаточно из-за негативных последствий для окружающей среды.

Сенатор подчеркнул, что в дальнейшем объемы упаковки будут только увеличиваться. Это связано с активным развитием электронной коммерции и сервисов доставки. По информации Кутепова, около половины всех твердых коммунальных отходов составляет упаковка.

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