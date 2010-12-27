В Петербурге 11-летняя девочка сбежала к любимому мальчику

11-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Предположительно, она уехала к своему другу

В Купчино пропала 11 летняя ученица 4-го класса. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", 16 октября в час ночи в отдел полиции обратилась мама пропавшей с заявлением о розыске.

Известно, что девочка ушла из дома днем 15 октября и больше не вернулась. Жительница Петербурга предполагает, что ее дочь могла уехать к своему другу в Красногвардейский район, с которым школьница познакомилась на даче.

Отмечается, что мальчик состоит на учете у психиатра. Дети переписывалась в социальной сети. Особая примета пропавшей – шрам на левой брови.