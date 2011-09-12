В Петербург в сентябре привезут мощи Сергия Радонежского

Также в Петербурге, в Государственном музее истории религии открывается выставка – "Игумен земли Русской Сергий Радонежский".

Осенью в Петербург привезут мощи Сергия Радонежского. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Накануне, 18 июля, православные верующие отмечали большой праздник – 600 лет со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. В рамках этого юбилея мощи Сергия Радонежского отвезут в разные города России. Поклониться мощам святого в Северной столице можно будет с 25 по 28 сентября.

Также в Петербурге, в Государственном музее истории религии открывается выставка – "Игумен земли Русской Сергий Радонежский". На ней будет представлено более 60 экспонатов, которые рассказывают о значимых событиях в жизни святого.

Фото: ВКонтакте / Свято-Троицкая Сергиева Лавра