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в Новосибирске из-за взрыва газа загорелись частные дома
Сегодня, 8:55
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MShaffter

в Новосибирске из-за взрыва газа загорелись частные дома

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Есть вероятность, что огонь перекинется на соседние строения.

Сегодня утром, 18 октября, в Новосибирске из-за взрыва газового баллона загорелись два частных дома.

Пожар начался в частном секторе Ленинского района на улице Хилокской в половине 11го по местному времени. В одном из загоревшихся домов хранились несколько газовых баллонов, один из которых взорвался. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На месте работают 70 человека и 22 единицы спецтехники, в том числе от МЧС России: 51 человека и 15 единиц техники.

Была высокая вероятность, что огонь перекинется на соседние строения. В 11 часов 32 минуты (местное время) пожар удалось локализовать. О пострадавших не сообщается.

Фото: ВК, ЧП Новосибирск

Теги: взрыв газа, новости новосибирска, новости россии, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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