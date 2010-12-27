в Новосибирске из-за взрыва газа загорелись частные дома

Есть вероятность, что огонь перекинется на соседние строения.

Сегодня утром, 18 октября, в Новосибирске из-за взрыва газового баллона загорелись два частных дома.

Пожар начался в частном секторе Ленинского района на улице Хилокской в половине 11го по местному времени. В одном из загоревшихся домов хранились несколько газовых баллонов, один из которых взорвался. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На месте работают 70 человека и 22 единицы спецтехники, в том числе от МЧС России: 51 человека и 15 единиц техники.

Была высокая вероятность, что огонь перекинется на соседние строения. В 11 часов 32 минуты (местное время) пожар удалось локализовать. О пострадавших не сообщается.

Фото: ВК, ЧП Новосибирск