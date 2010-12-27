в Ленобласти рыбак попался в собственные сети и утонул

В Бокситогорске было обнаружено тело утонувшего рыбака

Днем 8 ноября местный житель, приехавший порыбачить на реку Пярдомля, обнаружил тело мужчины, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Погибший мужчина, по всей видимости, запутался в собственных сетях и не смог самостоятельно освободиться. На теле утопленника не обнаружили никаких следов насильственной смерти, на вид ему было 50-60 лет.

Труп отправили в морг для установления точной причины смерти. Также осуществляется процесс установления личности. Невысокий мужчина с темным усами был одет в болоньевую куртку, брюки зеленого цвета, на ногах сапоги из полиуретана.