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В Гатчине человек умер от случайного удара о табуретку
Сегодня, 13:13
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nadiputintseva
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В Гатчине человек умер от случайного удара о табуретку

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В Гатчине пенсионер случайно убил друга табуретом

В отношении 62-летнего пенсионера из города Гатчина в Ленинградской области завели уголовное дело по подозрению в причинении смерти по неосторожности, сообщила 1 ноября пресс-служба по СУ СК РФ по Ленобласти.

 

Как стало известно, инцидент произошел еще в сентября этого года. Подозреваемый был в гостях у своего знакомого и во время разгоревшейся ссоры он толкнул хозяина квартиры. Погибший при толчке неудачно упал и сильно ударился головой о стоящий неподалеку табурет. Мужчина скончался в Гатчинской клинической больнице.

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти жителя Ленобласти.  Заведено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ ( причинение смерти по неосторожности).

Теги: ленобласть , новости спб , происшествия
Категории: Происшествия Новости СПб

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