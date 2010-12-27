В Гатчине человек умер от случайного удара о табуретку

В Гатчине пенсионер случайно убил друга табуретом

В отношении 62-летнего пенсионера из города Гатчина в Ленинградской области завели уголовное дело по подозрению в причинении смерти по неосторожности, сообщила 1 ноября пресс-служба по СУ СК РФ по Ленобласти.

Как стало известно, инцидент произошел еще в сентября этого года. Подозреваемый был в гостях у своего знакомого и во время разгоревшейся ссоры он толкнул хозяина квартиры. Погибший при толчке неудачно упал и сильно ударился головой о стоящий неподалеку табурет. Мужчина скончался в Гатчинской клинической больнице.

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти жителя Ленобласти. Заведено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ ( причинение смерти по неосторожности).