В Ленобласти вечером 6 октября сохранятся порывы ветра 15-17 м/с

Ветер ожидается преимущественно в западных районах Ленобласти.

Согласно штормовому предупреждению ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 6 октября в ближайшие 1-3 часа местами, преимущественно в западных районах Ленобласти, сохранятся порывы южного ветра 15-17 м/с. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Спасатели рекомендуют убрать вещи с балкона, закрыть окна, при отсутствии гаража, машину припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Также следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, в том числе избегать деревья и сооружения повышенного риска.

В регионе 7 октября ожидается малооблачная погода без осадков.

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