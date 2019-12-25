Уровень воды в Неве у Горного института поднялся до 102 сантиметров

Нева в Петербурге превысила норму: у Горного института вода поднялась до 102 см.

Уровень воды в Неве в Петербурге превысил норму к полудню 6 октября. У Горного института вода поднялась до 102 см, следует из данных Северо-Западного управления по гидрометеорологии.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждал, что к середине дня уровень воды в Неве может увеличиться более чем на 1 метр.

Изменение обстановки на Неве в районе стрелки Васильевского острова зафиксировал фотограф "Петербургского дневника".

Ранее мы сообщили о том, что движение по Литейному мосту стало быстрее и безопаснее после завершения ремонта.

Фото: Piter.TV