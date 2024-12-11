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Жительница Петербурга скончалась после двух пластических операций
Сегодня, 16:12
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Жительница Петербурга скончалась после двух пластических операций

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53-летняя женщина почувствовала себя плохо на работе.

В Петербурге женщина скончалась после того, как сделала пластические операции. Об этом 12 февраля пишет 78.ru. 

По предварительным данным, 53-летняя местная жительница почувствовала себя плохо на работе: у нее появилась слабость, также она начала задыхаться. Клиническая смерть наступила в присутствии врачей. 

Женщину не получилось реанимировать – произошла остановка сердца. Известно, что погибшая 24 января сделала две операции: по подтяжке груди и пластику живота. 

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что врачи Мариинской больницы провели уникальную операцию по трансплантации искусственного левого желудочка. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пластические операции, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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