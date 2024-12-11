Жительница Петербурга скончалась после двух пластических операций

53-летняя женщина почувствовала себя плохо на работе.

В Петербурге женщина скончалась после того, как сделала пластические операции. Об этом 12 февраля пишет 78.ru.

По предварительным данным, 53-летняя местная жительница почувствовала себя плохо на работе: у нее появилась слабость, также она начала задыхаться. Клиническая смерть наступила в присутствии врачей.

Женщину не получилось реанимировать – произошла остановка сердца. Известно, что погибшая 24 января сделала две операции: по подтяжке груди и пластику живота.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что врачи Мариинской больницы провели уникальную операцию по трансплантации искусственного левого желудочка.

Фото: Piter.TV