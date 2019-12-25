В Петербурге 27 июня объявили "желтый" уровень опасности

Ожидаются ливни, град и местами грозы.

В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По информации Pосгидрометцентра, во вторник, 27 июня, с 15:00 до 23:00 на территории Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за ливней и града. Местами также ожидается гроза.

Водителей просят проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования личного автотранспорта. Также внимательными и осторожными просят быть пешеходов.

Фото: Piter.tv