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В Петербурге 27 июня объявили "желтый" уровень опасности
Сегодня, 11:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 27 июня объявили "желтый" уровень опасности

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Ожидаются ливни, град и местами грозы.

В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По информации Pосгидрометцентра, во вторник, 27 июня, с 15:00 до 23:00 на территории Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за ливней и града. Местами также ожидается гроза.    

Водителей просят проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования личного автотранспорта. Также внимательными и осторожными просят быть пешеходов.

Фото: Piter.tv

Теги: июнь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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