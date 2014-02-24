Петербуржцев предупреждают о грозах, ливнях и сильном ветре в ближайшие часы

Горожан и гостей города просят соблюдать меры предосторожности.

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает о возможных неблагоприятных погодных условиях в среду, 31 июля. По данным Северо-Западного управления гидрометеослужбы, в отдельных районах города ожидаются ливни, грозы и порывы ветра до 15 м/с.

Горожан и гостей города просят соблюдать меры предосторожности. Владельцам автомобилей рекомендуют по возможности не парковаться под деревьями и рядом с неустойчивыми конструкциями. Жителям — закрыть окна, убрать с балконов все, что может быть унесено ветром, а на участках — заранее позаботиться о сухих деревьях и хрупких сооружениях.

Во время грозы важно избегать открытых пространств, воды и одиночных деревьев. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, линии электропередач и неустойчивые здания. Безопаснее всего переждать непогоду в помещении — вдали от электроприборов, антенн и проводки. В автомобиле также лучше остановиться, закрыть окна и оставаться внутри до улучшения погодных условий.

При сильных дождях МЧС советует отказаться от поездок по городу и не спускаться в подвалы и подземные переходы. Если вода начала затапливать здание, следует подняться на верхние этажи и отключить электричество и газ. При необходимости — вызвать спасателей по телефону 101.

Спасатели напоминают, что при ударе молнии пострадавшему нужно оказать первую помощь: охладить тело, сделать искусственное дыхание и немедленно вызвать скорую.

Власти просят горожан быть внимательными, следить за прогнозами и сообщениями экстренных служб.

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Фото: Piter.tv