Мужчина угрожал убийством оператору парковки на Некрасова

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 119 части 1 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Утром в понедельник, 9 сентября, в отделение полиции Центрального района поступил звонок от 38-летнего оператора фото-видеофиксации нарушений правил парковки автотранспорта, который сообщил о нападении. Неизвестный с ножом угрожал ему у дома 11 на улице Некрасова.

Как информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате оперативного реагирования патрульной службы, около 11:00 у дома 11 по улице Некрасова был задержан подозреваемый. Им оказался безработный уроженец одной из республик в составе РФ, проживающий на проспекте Художников.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 119 части 1 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Преступник был задержан согласно статье 91 УПК РФ.

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Фото: Piter.TV