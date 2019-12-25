  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина угрожал убийством оператору парковки на Некрасова
Сегодня, 9:01
237
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина угрожал убийством оператору парковки на Некрасова

0 0

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 119 части 1 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Утром в понедельник, 9 сентября, в отделение полиции Центрального района поступил звонок от 38-летнего оператора фото-видеофиксации нарушений правил парковки автотранспорта, который сообщил о нападении. Неизвестный с ножом угрожал ему у дома 11 на улице Некрасова.

Как информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате оперативного реагирования патрульной службы, около 11:00 у дома 11 по улице Некрасова был задержан подозреваемый. Им оказался безработный уроженец одной из республик в составе РФ, проживающий на проспекте Художников.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 119 части 1 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Преступник был задержан согласно статье 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что 

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии