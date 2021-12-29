С Пулковского шоссе угнали "Мазду"

Рано утром накануне в службу спасения обратился 42-летний житель Петербурга и сообщил, что в период с 13:00 23.01.2022 до 07:50 24.01.2022 от дома 40 корпус 3 по Пулковскому шоссе кто-то угнал его машину. Об этом стало известно Piter.tv.
Преступник угнал красную "Мазду СХ5", которую пострадавший владелец оценил в 1,4 млн рублей. Отмечается, что в машине нет средств спутниковой сигнализации, а также она не застрахована по КАСКО.
Возбуждено уголовное дело.
Фото: Piter.tv
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