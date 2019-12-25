В Петербурге больше остальных удовлетворены своей зарплатой IT-специалисты

Кроме того, доволен доходом каждый третий инженер-проектировщик (32%).

В Петербурге специалисты в сфере IT лидируют по зарплатной удовлетворенности (42%). Об этом стало известно в ходе опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Кроме того, доволен доходом каждый третий инженер-проектировщик (32%), на третьем месте – представители среднего и высшего менеджмента. В топ-5 профессий, представители которых наиболее удовлетворены заработком, вошли медицинские работники (28%) и квалифицированные рабочие (25%).

Меньше остальных устраивает зарплата менеджеров по рекламе (10%). Удовлетворен доходом только каждый 10-й секретарь и офис-менеджер.

Ранее мы рассказывали о том, что средняя зарплата петербургских экологов выросла до 75 тыс. рублей. Высокие доходы встречаются довольно часто, но новичкам нередко предлагают стартовые позиции с меньшим вознаграждением.

Фото: Piter.TV