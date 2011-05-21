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Водолазы показали, как спасают людей. В акватории Невы прошло грандиозное шоу

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Учения и осмотр техники проходили без зрителей. На мероприятии участвовали только представители власти, МЧС и спасатели.

Накануне у стен Петропавловской крепости развернулось грандиозное шоу. Спасатели вытаскивали черный ящик, который провалился под лед. За учениями наблюдали заместитель министра МЧС России Алексей Серко и губернатор Александр Беглов.

Как рассказал мобильный корреспондент Piter.TV, сначала спасатели вырубают прорубь и опускают туда специальную аппаратуру. Она устанавливает местонахождение черного ящика. Затем на место плывут водолазы, чтобы достать предмет. По легенде достать ящик не так просто: спасателям пришлось применять подводный гидравлический инструмент для резки металла. В это время подо льдом ведется видеосъемка. 

В ходе мероприятия пожарно-спасательным подразделениям подарили сертификаты на технику и оборудование. Им передали автоцистерны, пожарные автомобили первой помощи, оперативно-служебный транспорт и суда на воздушной подушке. Катер "Славир-5", например, может двигаться практически по любой поверхности и развивать скорость до 90 км/час. Пожарный автомобиль первой помощи с системой тушения "Натиск" может бороться с огнем с помощью компрессионной пены. В общей сложности было подарено 18 единиц спецтехники. 

Видео: Piter.TV, администрация Петербурга

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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