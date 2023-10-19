Движение в тоннеле дамбы ночью 10 декабря перекроют из-за учений МЧС

Жителей и гостей города просят не поддаваться панике при виде скопления техники.

В связи с проведением тактико-специального учения экстренных служб по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с массовым ДТП на автомобильных дорогах федерального значения, в ночь с 9 на 10 декабря (в период с 01:00 до 05:00) будет перекрыт сквозной проезд через тоннель Комплекса защитных сооружений (по внешнему кольцу КАД от развязки с Кронштадтского шоссе КМ126+200). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты движения с учетом перекрытия тоннеля в указанный период времени.

Жителей и гостей города просят не поддаваться панике при виде скопления техники пожарно-спасательных подразделений в районе учений и услышав звуки, характерные для ликвидации условной ЧС (сирены, хлопки и пр.).

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Фото: Piter.tv (архив)