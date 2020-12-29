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Три легковых автомобиля "встретились" на перекрестке в Колпино. Один вылетел на тротуар

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Один из автомобилей серьезно повредил передний бампер.

Вечером 24-го января в Колпино произошло ДТП с участием трех автомобилей. Легковой автомобиль едва не врезался в грузовик, стоящий на тротуаре, тогда бы участников было четыре. Piter.TV публикует видео с момента столкновения.

Автомобили "встретились" на пересечении Оборонной и Тверской улиц. На кадрах видно, что легковой автомобиль влетел в другого участника дорожного движения, когда тот поворачивал налево. Из-за ДТП третье авто не успело затормозить и тоже попало в аварию. 

О пострадавших не сообщается. На место прибыла карета скорой помощи. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что легковушка не уступила другой дорогу и попала в ДТП на Васильевском острове. 

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / Автолюбители Колпино

Теги: дтп, перекресток, тротуар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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