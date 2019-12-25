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Стали известны подробности проведения "Тотального диктанта - 2023"
Сегодня, 15:32
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Стали известны подробности проведения "Тотального диктанта - 2023"

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Его автором стал журналист Василий Авченко.

По словам журналиста, первый вариант текста уже готов. Авченко сказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" о том, что он и филологический совет "Тотального диктанта" работает над его текстом, чтобы он не был слишком простым.

Текст посвящен путешественнику и исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву. Сам Василий Авченко из Владивостока, поэтому тема близка автору.

Никогда не лишне узнать о такой фигуре, как Владимир Арсеньев, 50-летие со дня которого в эти дни отмечаем. Фигура далеко не локального масштаба, но, к сожалению, несколько подзабытая. Я хочу, чтобы мы не только проверили свою грамотность, но и вспомнили об этом человеке.

сказал журналист.

В тексте могут встречаться слова, связанные с Уссурийским краем. Их вынесут на специальный стенд. Авченко посоветовал побольше читать и повторить правила. 

"Тотальный диктант" пройдет 8 апреля. Для участия нужна регистрация. 

Фото: ВКонтакте / Тотальный диктант / Анна Ненашева

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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