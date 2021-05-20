Анатолий Тимощук поделился своими знаниями о Петербурге

С Северной столицей близко он знаком с 2007-го года.

Ассистент главного тренера петербургского "Зенита", бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук рассказал "Спортэксперту" о своих отношениях с Петербургом.

По словам Тимощука, по внутреннему состоянию он может назвать себя петербуржцем. Интервьюер Антон Ванюшов задавал спортсмену вопросы о Северной столице и о том, как говорят ее жители. Как оказалось, футболист был в метро всего один раз. Что такое "Балты" (Балтийский вокзал, станция метро "Балтийская") он ответить не смог, но зато знает, что в городе используют слово "шаверма", а не "шаурма", "поребрик" — а не "бордюр". Также Тимощук смог назвать расположение Пяти углов, так как периодически бывает в заведениях на улице Рубинштейна.

На Пяти углах я частенько... Там же Рубинштейна. Поэтому мы там часто с друзьями выходим покушать, погулять. рассказал Тимощук.

В конце он признался, что может прожить в Петербурге всю жизнь.

Напомним, свою карьеру Анатолий Тимощук начал в конце 1990-х в украинских клубах. В 2007 перешел в "Зенит", а в 2009 — в "Баварию". В 2013 вернулся к сине-бело-голубым. Футболист объявил о завершении карьеры в 2017 году, до этого несколько лет он выступал за "Кайрат" из Казахстана. Теперь работает в качестве тренера.

Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

Видео: Спортэксперт