Температура воздуха в Петербурге 19 января уже достигла +5 градусов

Всё дело в циклоне "Harto".

В Петербурге 19 января температура воздуха в 10:30 достигла +5 градусов. Новый рекорд для 19 января в Санкт-Петербурге состоялся (ранее было +4,7 градуса в 2020 году). Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

За ночь в центре города выпало 9,2 мм осадков, дождь сегодня в течение большей части дня будет продолжаться, вечером снова со снегом. Поэтому также 19 января в Петербурге ожидается новый рекорд и по осадкам. Предыдущий рекорд 9,3 мм был в 1974 году.

Вот такой небольшой, но запоминающийся циклон "Harto". Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.tv