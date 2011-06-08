В офф-программе премии "Прорыв" в Петербурге покажут спектакли из театров других городов

Спектакли пройдут с 16 по 19 сентября.

На следующей неделе на Новой сцене Александринского театра представят офф-программу театральной премии "Прорыв". Об этом сообщила пресс-служба комитета по культуре.

У петербуржцев будет возможность увидеть спектакли театров из других городов. 16-го сентября покажут постановку "Неважно себя чувствую" по мотивам произведений, писем и дневниковых записей Даниила Хармса и его окружения. Спектакль был поставлен в "Ельцин-центре" в Екатеринбурге петербургским режиссером Алексеем Забегиным.

18-го сентября на сцене выступят артисты Псковского драматического театра. Постановка Веры Поповой "Дни победы" — это единство между зрителем и актерами, общее пространство памяти о Великой Отечественной войне.

19-го сентября будет сыгран спектакль "Свидетельские показания" по пьесе Дмитрия Данилова. Режиссер — Семен Серзин, основатель "Невидимого театра". В нем примут участие артисты Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина.

Премия "Прорыв" вручается молодым профессионалам петербургской драматической сцены. Она вручается по 6 номинациям: "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучшая роль второго плана", "Лучший режиссер", "Лучший художник", "Лучший менеджер".



Фото: сайт премии "Прорыв"