Запущен новый тактовый железнодорожный маршрут Сестрорецк – Финляндский вокзал

Добраться до центра Петербурга и обратно на железнодорожном транспорте можно за 55 минут.

На направлении "Сестрорецк – Финляндский вокзал – Сестрорецк" запустили тактовое движение. На этом участке назначены 11 дополнительных электричек. Они будут ходить с интервалом в 30 минут в утренние "часы пик" с 6:00 до 10:00 от Сестрорецка до Финляндского вокзала. В обратном направлении – с таким же интервалом в вечерние "часы пик" с 16:15 до 20:15.

Добраться до центра Петербурга и обратно на железнодорожном транспорте можно за 55 минут. Октябрьская железная дорога (ОЖД) подготовила инфраструктуру к запуску нового тактового маршрута. Железнодорожники отремонтировали платформы на станциях Лахта, Разлив, Сестрорецк, пассажирский павильон на станции Лисий Нос, а также пешеходный мост на станции Белоостров.

На Сестрорецком направлении за 11 месяцев текущего года пассажиропоток вырос на 10% по сравнению с 2023 годом, что составило 2,1 млн пассажиров.

Всего за 11 месяцев 2024 года "тактовые" пригородные поезда перевезли 30,2 млн человек, что на 10,9% больше, чем в 2023 году. С момента запуска первого такта в 2022 году суммарно по всем направлениям перевезено более 52 миллионов пассажиров.

Фото: ОЖД