Сверхпрочные стёкла для поездов метро поставят в Петербург

Такое лобовое стекло выдерживает удары предметов массой до 1 кг, движущихся со скоростью до 180 км/ч.

До 2026 года корпорация "Ростех" планирует поставить свыше 650 единиц сверхпрочной кабиной оптики для машинистов метрополитена в крупных российских городах. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Используемая технология производства — термоупрочненный триплекс, состоящий из двух слоев силикатного стекла, соединённых полимерной пленкой. Это решение обеспечивает высокую степень безопасности и улучшает видимость для машиниста.

Такое лобовое стекло выдерживает удары предметов массой до 1 кг, движущихся со скоростью до 180 км/ч. Новые поезда, оборудованные этой технологией, появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

Как подчеркнул генеральный директор ОНПП "Технология" Андрей Силкин, производственные мощности позволяют полностью удовлетворить спрос отечественных производителей подвижного состава метро на изделия высокого качества. Продукция соответствует стандартам технического регламента Таможенного союза Евразийского экономического совета.

Ранее мы сообщили о том, что вторая очередь Пулково оценена в 200 миллиардов рублей.

Фото: Piter.TV