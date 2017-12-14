Сверхъестественное 13 сезон, 10 серия: "Блудные сестры"

Дин и Сэм, похоже, попали в парк юрского периода. Спасет ли Джек Мэри? Кто такие блудные сестры? Столько вопросов, а следующая серия "Сверхъестественного" появится только в следующем году из-а планового перерыва.

В прошлую пятницу появилась 9-я серия 13 сезона, которую так ждали фанаты. Стоит отметить, что она оправдала ожидания, в то же время оставив зрителей терзаться в муках, в ожидании следующего эпизода. Как стало известно, 10-ю серию мы увидим только в следующем году. Строить свои теории о том, что произойдет дальше можно аж до 19 января 2018 года.

Что будет в 10 серии 13 сезона "Сверхъестественного"

Режиссеры оставили фанатам хорошую почву для размышлений. Первый, волнующий всех вопрос - где оказались браться Винчестеры, после неожиданного перемещения.

Как мы уже и предполагали, параллельная реальность далеко не одна. В ранних сезонах Дину и Сэму уже доводилось перемещаться в них. Так, например, мы помним, как они оказались в мире, где нет магии, а их жизнь –ТВ-шоу ( точная копия нашего настоящего мира, ведь в серии даже Руби была женой Сэма). Также мы все помним мир апокалипсиса из 5-го сезона, где Сэм чуть не стал сосудом Люцифера.

Очередная вселенная, куда занесло братьев, оказалась населена монстрами. Некоторые фанаты выдвинули предположение, что это что-то в стиле парка юрского периода. На такие мысли их, конечно же, навел здоровенный отпечаток лапы какой-то рептилии. Пока что мы эту реальность знаем под названием "плохое место".

Показалось ли вам, что лес этой вселенной очень схож с чистилищем? По антуражу и по фону, многие фанаты явно разглядели сходство. Возможно, конечно, что режиссеры решили сэкономить на возведении новой площадки. Как говорится, все новое, хорошо забытое старое. Однако, в отличие от чистилища, в этом мире присутствует свет.

Какие монстры могут встретиться на пути Винчестеров? Нам показали, можно сказать, три вида чудищ. Во-первых, это череп обезьяноподобного существа с острыми зубами, размером в человеческий рост. Возможно, это даже гибрид обезьяны и человека. Из-за холма выбежало темное, похожее на человека чудовище. Фанатам он напомнил пожирателя душ. Ну и конечно здоровый отпечаток лапы, напоминает нам о Годзилле.

В сети появилось промо 10-й серии сезона. На этот раз фанатов ждет сюрприз. Режиссеры приготовили спин-офф. Как оказалось, в январе, в десятом эпизоде, состоится премьера "ответвления" под названием "Блудные сестры".

В центре сюжета окажется уже появлявшаяся ранее в сериале шериф Джоди Миллс и новые героини, которые ранее пострадали от нападения сверхъестественных сил и теперь решили отомстить.

Вероятно, они каким-то образом смогут переместиться в реальность, где застряли Винчестеры и вернуть их домой. В пользу этой теории есть кадр из серии, где Сем и Дин стоят около Импалы.

Фото и видео: ВКонтакте / Сверхъестественное » Supernatural