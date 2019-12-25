В Петербурге состоялся суд над председателем правления ЖСК Заборских

Женщина, уже осужденная за крупное мошенничество, изобличена еще в нескольких преступных эпизодах.

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил к трем годам лишения свободы Екатерину Заборских. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, председатель правления ЖСК "Троицкая гора" и потребительского общества "Вилла Валлей" оказалась крупной аферисткой.

Суд установил, что в 2013 и 2014 году Заборских, используя свое служебное положение, заключила шесть договоров на сумму 3,4 млн рублей. Оформленные самостоятельно или через доверенных лиц, не знающих о намерениях преступницы, договоры касались оплаты взносов и предоставления жилья, а также участия в хоздеятельности по целевой потребительской инвестиционной программе. Известно, что у юрлиц, представляемых женщиной, не было разрешения на строительство и права собственности на участки земли. Похищенные по договорам деньги Заборских использовала по своему усмотрению и не собиралась выполнять взятые обязательства.

В суде женщина не признала вину и заявила, что у нее не было умысла на совершение преступления у нее не было.

В 2018 году Заборских признали виновной еще и в хищении 33 млн у дольщиков. По совокупности с этим преступлением женщине назначили 8 лет и 7 месяцев в колонии общего режима.

Фото: Piter.TV