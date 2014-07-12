Мазурик: Коррупция в Смольном тормозит развитие петербургского метро

Юрий Мазурик нашел причину разительной разницы между Москвой и Петербургом по ежегодному количеству вводимых в эксплуатацию новых станций метро.

Бывший муниципальный депутат МО "Светлановское", общественный активист и бизнесмен Юрий Мазурик нашел причину разительной разницы между Москвой и Петербургом по ежегодному количеству вводимых в эксплуатацию новых станций метро. По его мнению, она заключается в коррупции, а именно в том, что бюджет невского метростроя не соответствует "аппетитам" чиновников по обогащению.

Элементарно не хватает денег, чтобы удовлетворить и темп строительства, и темп обогащения, который сопутствует темпу строительства, – пояснил бывший депутат современную тенденцию в развитии петербургской подземки

Вдобавок он подчеркнул, что и период, обозначенный градоначальником на строительство обещанных объектов метрополитена, сообщает скорее не о планах развития города, а о желании самого главы горадминистрации задержаться на губернаторском посту как можно дольше.

Эта информация свидетельствует о том, что Беглов себе намерял вообще не один срок губернаторский, он, похоже, лет 40 собирается быть на этой должности, – подытожил Мазурик

Горожане тоже высказали свое отношение к обещаниям властей, заявив, что не верят в планы Смольного. Петербуржцы шутят, что скорее Москва протянет новую ветку к бывшему Ленинграду, чем местные чиновники сдержат слово и построят обещанные 89 новых метростанций.

Фото: Piter.tv