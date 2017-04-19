Стало известно, кто из сине-бело-голубых будет сегодня играть со "Спартаком"

На поле выйдут защитники Караваев, Чистяков, Родригао и Сантос.

Сегодня, 27 ноября, в 16:00 начнется заключительный матч года на "Газпром-Арене". На поле выйдут футболисты "Зенита" и "Спартака". Стал известен стартовый состав сине-бело-голубых.

На воротах сегодня будет бразилец Иван. На поле выйдут защитники Караваев, Чистяков, Родригао и Сантос. За атаку отвечают Клаудиньо, Малком и Сергеев. Играть будут также Барриос, Вендел и Кузяев.

Напомним, что в турнирной таблице первое место занимает "Спартак", набравший 12 очков. На второй строчке "Зенит" и "Крылья Советов" (9 очков). Замыкает группу "Факел".

Ранее на Piter.tv: во время матча "Зенита" и "Спартака" за порядком будут следить более 800 сотрудников Росгвардии.

Видео, фото: Телеграм / ФК "Зенит"