Бронзовую скульптуру Якова Виллие отправили на реставрацию в Петербурге

Памятник основателю военной медицинской школы в Петербурге восстановят.

В Санкт-Петербурге приступили к реставрации памятника военному врачу Якову Виллие, который руководил Военно-медицинской академией. Скульптуру, барельефы и гранитные детали постамента вывезли из внутреннего сада академии имени С. М. Кирова в реставрационную мастерскую.

Специалистам предстоит очистить бронзовые и каменные поверхности, устранить повреждения и восстановить утраченные элементы памятника.

Яков Виллие внёс значительный вклад в развитие российской военной медицины. Он участвовал в Отечественной войне 1812 года и около 30 лет возглавлял медико-хирургическую академию, которая впоследствии стала Военно-медицинской. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил важность сохранения памяти о заслугах врача и его роли в истории страны.

Памятник создали по проекту скульптора Давида Йенсена и архитектора Андрея Штакеншнейдера. Его открыли в 1859 году перед главным зданием Военно-медицинской академии на улице Академика Лебедева.

Бронзовая фигура изображает Виллие в парадной военной форме с карандашом и свитком в руках. Гранитный постамент украшен резьбой и барельефами, посвящёнными военной медицине и истории академии. Его композицию дополняют четыре кариатиды — женские фигуры, символизирующие богинь здоровья и держащие змей.

Фото: пресс-служба Смольного