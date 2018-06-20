"Спортивная краса 2019": как "Фаворит" и Юлия Верескова покорили Крым

Репортаж Piter.TV о поездке выборжанки Юлии Вересковой на уникальный фестиваль красоты и спорта.

С этого года в России будут выбирать самую красивую спортсменку! Первый конкурс "Спортивная краса 2019" прошел в начале апреля в Республике Крым. Через строгий отбор прошли 20 девушек из регионов России, а также Монголии, Киргизии и Узбекистана. В их числе - прекрасная Юлия Верескова из Выборга, кандидат в мастера спорта по боксу. Воспитанница "Фаворита" представляла на конкурсе Ленинградскую область и весь Северо-Запад.

Эта поездка для выборгской делегации оказалась плодотворной. Были налажены новые знакомства и отношения с общественными, спортивными и политическими организациями со всей России. Также - с организациями из ближнего и дальнего зарубежья, Киргизии, Казахстана, Италии, Монголии. В дальнейшем это подразумевает сотрудничество и обмен опытом, в том числе, на территории Выборгского района. Михаил Макаров, исполнительный директор Общественной организации "Фаворит-Выборг"

Это тот самый случай, когда спортсменки могли и себя показать, и на других посмотреть. Путешествие делегации "Фаворита" в Крым было наполнено яркими впечатлениями. Крымский мост, Ливадийский и Воронцовский дворец, Севастополь и Ласточкино гнездо. В апреле здесь очень красиво!

Но главное - сам фестиваль красоты. В Ялту приехали серьезные конкурсантки - все - действующие спортсмены, обладательницы серьезных титулов и высоких достижений. Среди них - мастера ножевого боя и ушу, инструкторы по стрельбе и тайскому боксу, даже тяжелоатлетки и королевы армрестлинга. В течение четырех дней финалистки показывали свои атлетические навыки, учились искусству поведения на сцене, презентовали неспортивные таланты и рассказывали о своей родине.

В состав жюри вошли депутат Госдумы Равиль Хуснулин, олимпиец Алексей Воевода, спортсмен Дмитрий Яшанькин и российская красавица Кристина Зинович. Специальным гостем конкурса был Данил Мартынов, руководитель Российского университета спецназа. А из-за границы на фестиваль приехали западные инвесторы, кинорежиссеры и продюсеры. Все они давно признали Крым российским и планируют развивать сотрудничество с полуостровом.

Мы приехали с целью развития международного сотрудничества. Хотим проверить и пообщаться по вопросам бизнеса с вами, а затем, уже в Германии обсудить вопросы инвестирования в Крым. Юрген Хурт, Руководитель инвестиционной группы "Эвагор", Германия

Это очень хорошая идея - объединить красоту и спорт. Это первый раз на моей памяти. Хорошо получилась: шикарная организация, шикарное место. Стефано Вальдегамбери, член партии "Лига Севера", Италия



Финал мероприятия состоялся шестого апреля в видовом зале в самом центре Ялты. Девушки представили себя как динамичные и эрудированные представители прекрасной половины человечества, показали исполнительские таланты и поразили всех женственностью. Среди них - и выборгская красавица Юлия Верескова.

Мне очень понравилось. Красивый город, красивые места. Мы побывали в Балаклаве, в Ласточкином гнезде, в исторических дворцах. Ощущаешь эту историю, это наследие. Юлия Верескова

Призер и победительница межрегиональных соревнований - гордость Общественного объединения "Фаворит". Утонченная блондинка не только действующий спортсмен, но и тренер. Уже сейчас она передает свои умения и навыки новым поколениям выборжан.

Победительницей конкурса стала представительница Чеченской Республики Анна Янц - инструктор по спортивной стрельбе. Наша землячка вошла в число призеров и получила титул "Мисс Доброта". Девушка достойно представила объединение "Фаворит" и Выборгскую землю на крупном международном состязании. А главное - нашла новых друзей среди красивых и сильных женщин. Все они уже приглашены в Выборг - на землю со своими традициями спорта, красоты и культуры.

Видео: Piter.TV