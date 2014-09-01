Постановку покажут 30 августа в "Приюте комедианта". Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Молодая вдова Диана де Бельфлор получила в наследство парфюмерную компанию. Чтобы удержать бизнес, которым заинтересовали конкуренты, девушка много работает. Кажется, все постепенно налаживается, но в дело вмешивается любовь. Героине приходится выбирать — любовь или деньги.

Спектакль "Собака на сене" по мотивам одноимённой пьесы Лопе де Вега — это испанские страсти, интриги и сладкий аромат пьянящей любви. Здесь современные интерьеры заменят замки 17 века, а деловые костюмы — пышные подолы юбок.

Фото: Приют комедианта