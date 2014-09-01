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Спектакль "Собака на сене"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Собака на сене"

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Постановку покажут 30 августа в "Приюте комедианта". Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Молодая вдова Диана де Бельфлор получила в наследство парфюмерную компанию. Чтобы удержать бизнес, которым заинтересовали конкуренты, девушка много работает. Кажется, все постепенно налаживается, но в дело вмешивается любовь. Героине приходится выбирать  — любовь или деньги. 

Спектакль "Собака на сене" по мотивам одноимённой пьесы Лопе де Вега — это испанские страсти, интриги и сладкий аромат пьянящей любви. Здесь современные интерьеры заменят замки 17 века, а деловые костюмы — пышные подолы юбок.

Фото: Приют комедианта

Теги: собака на сене, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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