Молодая вдова Диана де Бельфлор получила в наследство парфюмерную компанию. Чтобы удержать бизнес, которым заинтересовали конкуренты, девушка много работает. Кажется, все постепенно налаживается, но в дело вмешивается любовь. Героине приходится выбирать — любовь или деньги.
Спектакль "Собака на сене" по мотивам одноимённой пьесы Лопе де Вега — это испанские страсти, интриги и сладкий аромат пьянящей любви. Здесь современные интерьеры заменят замки 17 века, а деловые костюмы — пышные подолы юбок.
Фото: Приют комедианта
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