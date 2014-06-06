Спектакль "Родные / Близкие"

Постановку покажут 14 августа в Театре на Литейном. Начало в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Этот спектакль — мимолетное возвращение в Советский Союз, 80-е... Валютой служат билеты на Таганку, висит стационарный телефон, люди потихоньку перебираются из деревни в город...

Главный герой недавно потерял жену и перебрался на время к дочери и зятю в Москву, уживаются они с трудом. Однажды к отцу семейства приходят на смотрины сразу три невесты — удачные варианты. За сердце провинциала решили бороться бывшая балерина, медсестра и вахтерша на пенсии. Все они москвички с отдельной жилплощадью. Кажется, жизнь героя вот-вот наладится, но вот беда: жених не очень-то хочет жениться. Более того, он настроен бежать в деревню. Чем же завершится эта история? Откроют ли члены семьи шампанское?

Фото: ВКонтакте / Театр "На Литейном"