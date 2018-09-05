Спектакль "Люди встречаются"

Постановка покажут 30 августа в театре "Буфф". Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Первая встреча, переглядки, влюбленность... Где можно встретить свою любовь, чтобы раз и навсегда? А вы помните мелодию своей любви? "Не забывается такое никогда!"

Кто-то встретил свою любовь в институте, кто-то нашел ее в школе, а есть те, кто познакомился со второй половинкой еще в детском саду... Спустя несколько лет влюбленные закружатся в свадебном танце. Но и после свадьбы жизнь не заканчивается, у влюбленных впереди долгий путь.

Молодые артисты Театра Буфф в новом музыкально-танцевальном шоу "Люди встречаются" в зале Кабаре подарят радость, оптимизм, приятные воспоминания и главное — надежду. Надежду на то, что любовь вечна.

Фото: Буфф